Депутаты предложили выделить беременным парковочные места

В Госдуме предложили выделять на парковках специальные места для беременных и многодетных семей, где хотя бы один ребенок младше шести лет. Депутат Иван Сухарев написал начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову письмо, в котором подробно описал инициативу.

Депутат считает, что часто на поиски парковочного места уходит много времени, а это вредно для здоровья маленьких детей и беременных женщин, передает RT.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность выделения для многодетных семей, перевозящих детей в возрасте до шести лет, и для беременных женщин, пользующихся личным автотранспортным средством, парковочных мест, аналогичных инвалидным по своим размерным характеристикам», — говорится в тексте обращения.

Ответ от начальника ГИБДД пока не поступил.

Ранее депутат Госдумы Олег Быков попросил кабмин решить проблемы с жильем для детей-сирот. По его мнению, муниципалитеты не могут эффективно осваивать выделенные субсидии. Поэтому сейчас не получается своевременно приобретать помещения для очередников.