27 мая 2023, 19:56
Правила парковки предложили изменить в Москве
Вице-спикер ГД Даванков: эвакуировать в Москве надо только мешающие проезду автомобили
Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков предложил сделать первые 15 минут парковки в Москве бесплатными. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Политик предложил вносить изменения поэтапно. Например, для начала эвакуировать только те машины, которые мешают проезду, а во всех остальных случаях просто штрафовать владельцев.
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Для москвичей, паркующих свои автомобили в соседних районах, сделать скидку 50%.
«Плату за парковки должен распределять районный совет депутатов на благоустройство улиц и дворов. При этом каждый житель города должен видеть онлайн, сколько денег собрано в его районе и как они потрачены», — отметил Даванков.
По мнению депутата, СМС-уведомления о нарушении правил парковки должны приходить за 10 минут до эвакуации транспортного средства, чтобы у владельца было время забрать автомобиль.
Ранее Вячеслав Даванков предложил главам регионов сделать 2–5 мая нерабочими.
Госдума РФ
Москва 2023
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