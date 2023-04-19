Общество 19 апреля 2023, 16:01 Депутат Госдумы предложил главам регионов сделать 2-5 мая нерабочими Вице-спикер Госдумы Даванков попросил глав российских регионов сделать 2-5 мая нерабочими РИА «Новости»

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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с идеей сделать 2-5 мая нерабочими днями и продлить майские праздники. Он направил обращения губернаторам регионов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Вице-спикер Госдумы от партии „Новые люди“ Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах», — рассказали представители «Новых людей».

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Таким образом майские праздники растянулись бы с 1 по 9 мая. Сам Давадков подчеркнул, что сейчас россиянам нужны длинные выходные. Так некоторые из них смогли бы справиться с симптомами депрессии.

«Тридцать семь процентов россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало», — отметил он.

По его словам, первые дни мая должны стать для людей настоящим отдыхом. Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о выходных днях в России с 1 по 9 мая. По мнению представителей партии, такое количество дней для отдыха нужно давать людям в этот период весны каждый год. Однако новогодние праздники придется сократить на четыре дня.