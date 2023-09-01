Транспорт 01 сентября 2023, 19:52 Практику Парижа по запрету аренды электросамокатов в Москве не разделят Дептранс Москвы обязался развивать сервисы аренды электросамокатов Svetlana Vozmilova/GlobalLookPress

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В Москве не собираются по примеру столицы Франции запрещать сервисы по аренде электросамокатов. Об этом агентству новостей «Москва» заявили в столичном дептрансе. Вместо запретов сервисы будут совершенствовать, как и меры безопасности для участников дорожного движения.

В ведомстве напомнили, что российская столица стала одним из первых городов мира, сделавших так называемые медленные зоны массовым явлением. Сейчас в Москве таких участков 250, из них четверть находится в жилых кварталах.

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Сами сервисы по аренде электросамокатов имеют команды техников, которые следят за городскими парковками и подзарядкой транспорта — всего таких специалистов в Москве более 600.

Теперь совместно с ЦОДД дептранс тестирует камеру, которая может фиксировать нарушителей на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

«Движение не по велополосе, движение во встречном направлении, неспешивание при переходе дороги, езда на одном самокате вдвоем. Уже зафиксировано больше тысячи таких нарушений. Данные мы передаем в Госавтоинсекцию и операторам проката. В дальнейшем планируем увеличивать число таких камер в городе», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы рассказали о профилактическом рейде для водителей велосипедов и самокатов.