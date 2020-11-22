Сейчас штраф оставляет 500 рублей, при этом аптечка продается по тысяче или полторы тысячи рублей. Некоторые водители предпочитают несколько раз заплатить штраф, нежели покупать необходимый набор. Однако если санкции увеличить в несколько раз, автолюбитель уже задумается, уверен Славнов.

«Сейчас на одной чаше весов лежит 500 рублей и отсутствие аптечки, на другой — человеческая жизнь», — заявил автоэксперт.

По его словам, иметь в машине аптечку — обязанность каждого водителя. Ей нельзя пренебрегать, потому что машина представляет собой источник повышенной опасности. На дороге транспортное средство может повести себя непредсказуемо, особенно во время снегопада или гололедицы.

«Сложно предсказать, как автомобиль поведет себя на льду. Если у вас будет аптечка даже из-за опасений получить штраф, вы, может быть, спасете чью-то жизнь», — отметил Славнов.

По его данным, штраф за отсутствие автомобильной аптечки могут поднять до трех или пяти тысяч рублей.

Ранее отечественным водителям рассказали, что они смогут самостоятельно комплектовать автомобильную аптечку с 1 января 2021 года. Хотя до этого нужно было покупать уже готовую. Водители не должны забывать класть в набор маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкцию по оказанию первой помощи.