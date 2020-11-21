Российские водители будут сами комплектовать автоаптечку

Российские водители смогут самостоятельно комплектовать автомобильную аптечку. Ранее они были обязаны покупать уже готовую.

«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России № 1080н», — сообщили представители пресс-службы Минздрава России.

Ведомство также утвердило общие требования к автомобильным аптечкам. Водители не должны забывать класть в нее маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкцию по оказанию первой помощи.

Если же производитель собрал аптечку до 1 января 2021 года, ее тоже можно использовать до окончания срока годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. В ведомстве отметили, что нововведение не должно вызвать недовольство со стороны водителей. Ведь теперь они могут самостоятельно покупать нужные медицинские изделия и пополнять свои аптечки по мере необходимости.

В Балашихе в ночь с субботы на воскресенье пройдет рейд по выявлению пьяных водителей. Его проведут сотрудники местной ГИБДД.