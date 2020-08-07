Повышение разрешенной скорости на автотрассах в России — это ответственность и риски. Чиновники Министерства транспорта могут опасаться роста аварийности после увеличения скоростного лимита. В скоростных поездках даже по хорошим дорогам всегда есть субъективная составляющая — навык водителя.

«Захочет ли оно (Министерство транспорта России — прим. ред.) на самом деле повышать скорость — это еще вопрос тот. Когда мы каждый раз делаем что-то сверх установленных ограничений в дорожном движении, мы должны понимать, что мы принимаем на себя ответственность и риски, которые связаны с тем, что вдруг неожиданно, например, поползет аварийность наверх. В этом смысле, я думаю, у чиновников Минтранса может возникнуть определенная опаска», — заявил во время беседы с «360» автоэксперт Дмитрий Попов.

Собеседник отметил, что оценка технического состояния — штука хорошая, но в высокой скорости движения потока автотранспорта присутствует субъективная составляющая — навык водителя. По мнению Попова, самое главное не декларировать хорошее состояние дорог, а делать все, чтобы его поддерживать в течение года.

Ранее российский министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что в России есть качественные бесплатные дороги, которые проектировали с учетом движения на высоких скоростях. На таких трассах в будущем могут повысить разрешенную скорость. В министерстве сейчас прорабатывают этот вопрос.