Лимит скорости захотели увеличить на российских дорогах

В России есть качественные бесплатные дороги, которые проектировали с учетом движения на высоких скоростях. На таких трассах в будущем могут повысить разрешенную скорость. Об этом заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

По словам министра, речь идет о дорогах высших технических категорий, которые по показателям ширины полосы, градусов поворотов и уклонов подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно ездить.

«Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями, — именно для них мы прорабатываем увеличение скорости движения», — приводит ТАСС слова Дитриха.

Ранее стало известно, что лимит скорости на платных трассах «Автодора» могут поднять до 150 километров в час. Об этом в начале июля рассказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко. По его словам в «Автодоре» уже задумались над тем, чтобы официально повысить разрешенную скорость движения по трассам М11, ЦКАД в Подмосковье и некоторых частях трассы М4 «Дон».