Обновленный лифтбек Kia Stinger появится в России

Уточняется, что размер машины составляет 4830 миллиметров в длину, 1870 миллиметров в ширину, 1400 миллиметров высоту. Новая модель получит стеклоподъемники с электроприводом, обогрев наружных зеркал заднего вида, систему электронного контроля устойчивости, панорамную крышу. Также у лифтбэка будет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и двухлитровый двигатель мощностью 197 и 247 лошадиных сил.