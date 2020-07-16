Получить номера на машину теперь можно в салоне. Но дилерам это невыгодно

При покупке машины в автосалоне номера можно получить сразу. У российских дилеров такая возможность появилась более полугода назад, но прибыли от сервиса практически нет.

Ставить новый автомобиль на учет в дилерском центре разрешили с 1 января 2020 года. Участники рынка рассказали РИА «Новости», как проходят регистрационные действия.

Сначала дилер должен получить статус специализированной организации. Документы об осмотре авто сотрудником салона ГИБДД получает через портал «Госуслуг». А автовладельцу прямо в салоне выдадут свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и номера на машину. Стоит услуга 500 рублей — цены установила ФАС. До конца января ее не предоставляли из-за отсутствия механизма взаимодействия с Госавтоинспекцией.

Соответствующий статус уже получили в «Рольфе». Первые номера компания выдала в Москве и Санкт-Петербурге на прошлой неделе. Система, по словам дилера, работает нормально. Задержку в ней объяснили процессом получения статуса спецорганизации. Продавец подчеркнул, что услуга нужна для удобства клиентов, а не для получения прибыли.

В Favorit заявили, что «услуга вышла в ноль с трудом». Аналогичного мнения придерживаются и в «Автоспеццентре»: дилеры не торопятся реализовывать услугу — сервис слишком малоприбыльный. Однако коммерческий вариант постановки автомобиля на учет есть у всех дилеров, и клиенты, особенно в премиум-сегменте, охотно им пользуются.

«Происходит планомерное развитие процесса выдачи госномеров, но процедура пока происходит не полностью онлайн», — рассказали в «Авилон.Volkswagen». Услугу в компании назвали дополнительной, а «не полноценной, конвейерной процедурой». До конца автодилеры его пока не наладили.