Россияне смогут регистрировать новые машины в автосалонах

Покупатели новых автомобилей в салонах могут с 1 января регистрировать машины и устанавливать госномера прямо по месту покупки. Начал действовать закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Новые автомобили отныне можно регистрировать в автосалонах, включенных в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Об этом рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров, сообщил ТАСС.

«Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера», — рассказал чиновник.

Новый закон кроме прочего устанавливает «ответственность должностных лиц за искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и их основных компонентов, а также за нарушение установленных правил и требований при исполнении функций в процессе осуществления государственной регистрации транспортных средств».

Как уточнили в ГИБДД, дилеры смогут регистрировать только новые и не стоявшие ранее на учете автомобили.