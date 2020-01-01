Россияне смогут регистрировать новые машины в автосалонах
Новые автомобили отныне можно регистрировать в автосалонах, включенных в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Об этом рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров, сообщил ТАСС.
«Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера», — рассказал чиновник.
Новый закон кроме прочего устанавливает «ответственность должностных лиц за искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и их основных компонентов, а также за нарушение установленных правил и требований при исполнении функций в процессе осуществления государственной регистрации транспортных средств».
Как уточнили в ГИБДД, дилеры смогут регистрировать только новые и не стоявшие ранее на учете автомобили.