Транспорт 27 ноября 2023, 11:48 Полтора миллиона бесплатных пересадок совершили пассажиры в Москве с начала осени Пассажиры в Москве за осень совершили 1,5 млн бесплатных пересадок по «Тройке» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

С начала осени пассажиры московского наземного транспорта совершили 1,5 миллиона бесплатных пересадок по карте «Тройка». Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Возможность совершать бесплатные пересадки делает поездки в городском транспорте доступнее. Это помогает пассажирам экономить на оплате проезда с помощью карты „Тройка“», — отметил он.

Реклама

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо привязать проездной к личному кабинету в приложениях «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Бесплатная пересадка действует в течение 90 минут.

Систему городского транспорта постоянно модернизируют: обновляют автобусные парки и остановочные павильоны. Например, более 5,5 тысячи пунктов ожидания оборудовали плакатами с QR-кодами. Они позволят определить реальное время прихода общественного транспорта.