Транспорт 23 ноября 2023, 13:06 Информационные QR-коды появились на новых остановках в Москве Ликсутов: информационные QR-коды разместили на 5,5 тысячах остановок в Москве Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Читать 360tv в

Мосгортранс оборудовал более 5,5 тысячи новых остановочных комплексов в столице плакатами с QR-кодами, которые позволят определить реальное время прихода общественного транспорта. Об этом сообщил глава дептранса Максим Ликсутов.

«Сервисом воспользовались уже более 1,1 миллиона раз», — отметил Ликсутов.

Реклама

На остановочных павильонах появились информационные таблички с QR-кодом, которые позволят получить актуальную информацию о нахождении нужного транспорта. Для этого достаточно открыть камеру на телефоне, отсканировать код и проследовать по ссылке, которая откроется.

Обновленные остановки также отличаются увеличенной крышей, безопасными триплексовыми стеклами и скамейками из негорючих материалов.

В ближайшее время около 20 остановочных павильонов обновят вблизи станций МЦД в Красногорске. Московская область получила около 200 остановок в подарок от столицы.