23 ноября 2023, 13:06
Информационные QR-коды появились на новых остановках в Москве
Ликсутов: информационные QR-коды разместили на 5,5 тысячах остановок в Москве
Мосгортранс оборудовал более 5,5 тысячи новых остановочных комплексов в столице плакатами с QR-кодами, которые позволят определить реальное время прихода общественного транспорта. Об этом сообщил глава дептранса Максим Ликсутов.
«Сервисом воспользовались уже более 1,1 миллиона раз», — отметил Ликсутов.
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На остановочных павильонах появились информационные таблички с QR-кодом, которые позволят получить актуальную информацию о нахождении нужного транспорта. Для этого достаточно открыть камеру на телефоне, отсканировать код и проследовать по ссылке, которая откроется.
Обновленные остановки также отличаются увеличенной крышей, безопасными триплексовыми стеклами и скамейками из негорючих материалов.
В ближайшее время около 20 остановочных павильонов обновят вблизи станций МЦД в Красногорске. Московская область получила около 200 остановок в подарок от столицы.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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