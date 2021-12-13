Россиянам назвали способ развернуться через сплошную полосу без штрафа

Споры водителей с остановившими их правоохранителями по поводу пересечения разметки не редкость, считает заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. По его словам, есть законный способ, при котором россиянам можно совершить разворот на дороге через две сплошные.

В беседе с агентством «Прайм» Миронов рассказал, что, к примеру, в условиях дорожного затора, если водитель принял решение развернуться, то инспектор ГИБДД может трактовать эти действия таким образом, что машина нарушителя после пересечения сплошной полосы, двигалась навстречу потоку в попытке объехать «пробку», а водитель будет пытаться доказать, что он всего лишь развернулся.

В случае, который представляет себе сотрудник ДПС, наказание за подобное нарушение ПДД — это штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Если же рассматривать приведенную в пример ситуацию с точки зрения водителя, то предусмотрен штраф от одной до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, водителя не лишат водительских прав.

Пересечь двойную сплошную можно только в случае экстренной ситуации, когда пассажиру необходимо оказать срочную медицинскую помощь, его жизни или здоровью угрожает реальная опасность.

Такие действия, как объяснил Миронов, называются крайней необходимостью и упоминаются в статье 2.7 КоАП РФ.

К примеру, по словам Миронова, к таким случаям относятся ситуации, когда водитель везет роженицу в больницу. Но он подчеркнул, что случаи крайней необходимости являются исключительными, в обычных ситуациях водитель обязан помнить, что выезд на полосу встречного движения — это всегда опасный маневр.

За дорожными камерами хотят закрепить право фиксировать такое нарушение ПДД, как опасное вождение. ГОСТ разрабатывается Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России. Утверждение документа, как отмечается, запланировано на первый квартал 2022 года, сообщил «Коммерсант».