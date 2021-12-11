За дорожными камерами закрепится право фиксировать такое нарушение ПДД, как опасное вождение. О пересмотре стандарта с требованиями к дорожным камерам сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Росстандарт.

В материале указано, что ГОСТ разрабатывается Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России. Утверждение документа, как отмечается, запланировано на первый квартал 2022 года.

При этом в МВД России изданию подтвердили только то, что работы по пересмотру стандарта «продолжаются», и давать комментарии «преждевременно».

В новом стандарте, как указано в статье, будет введено несколько новых норм. Одна из них заключается в возможности фиксации в автоматическом режиме опасного вождения.

В перспективе в России, как можно сделать вывод из проекта, вновь станут наказывать водителей, которые превышают среднюю скорость движения.

По данным издания, к разработке ГОСТа привлекались сотрудники УГИБДД по Москве, а также производители дорожных камер, эксперты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В конце ноября стало известно, что в России могут ввести ограничения на эксплуатацию снегоходов, квадроциклов и другой внедорожной техники. В Минсельхозе подготовили перечень неисправностей, при наличии которых использовать эти средства передвижения будет запрещено. В частности, неисправный руль, тормоза, проблемы выхлопной системы, неработающие стоп-сигналы, фары, отсутствие номерного знака будет являться основанием для запрета на эксплуатацию вездехода.