Покупка ОСАГО в маркетплейсах поможет остановить рекламу по телефону

Возможность покупать ОСАГО через маркетплейсы в целом никак не повлияет на россиян. Однако телефонные звонки с предложением приобрести полис могут прекратиться или хотя бы уменьшиться. Такое мнение высказал «360» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Основное нововведение — возможность покупки полиса через маркетплейс. Бесспорно, это удобно. Дополнительную комиссию никто брать не будет. Мне кажется, каких-то принципиальных изменений в покупке полиса не произойдет. Никакого чуда не произойдет», — заявил эксперт.

По его словам, у россиян никогда не было больших трудностей с доступностью полисов. Правда, есть некие проблемы в регионах. Например, в Краснодарском крае.

«Где страховые компании свою деятельность по ряду причин считают убыточной. Мне кажется, эта недоступность создавалась искусственно», — отметил Хайцеэр.

По его мнению, единственный плюс от новых правил — «бесконечные посредники, которые разрушают мозг свои телефонными звонками с предложением оформить у них полис ОСАГО», могут перестать звонить.

Ранее стало известно, что по новым правилам автомобилисты могут покупать полисы обязательного страхования не только у страховых компаний, но и через маркетплейсы.