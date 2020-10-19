Правила покупки ОСАГО изменились с 19 октября

Российские водители теперь могут покупать полисы ОСАГО на маркетплэйсах — финансовых платформах. Соответствующая поправка вступила в силу 19 октября.

Автовладельцам не нужно будет платить дополнительную комиссию за оформление страхового полиса через маркетплэйс. Кроме того, стоимость ОСАГО на финансовой платформе будет соответствовать его цене на официальном сайте. Об этом говорится в поправках в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Их подписал президент России Владимир Путин в июле 2020 года.

Поправки касаются услуг банков, управляющих и страховых компаний, которые теперь можно сравнивать и приобретать дистанционно с помощью маркетплэйсов.

Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» предложили запретить возможность перепродавать возмещение ущерба в ДТП. Таким образом удастся остановить действия мошенников. Часто россияне получают гораздо меньшую сумму от страховой из-за того, что передают полномочия юристам, а не обращаются в страховую сами.