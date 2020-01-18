Появилось видео горящего самолета в аэропорту Новосибирска
Пожар в самолете произошел в ночь на 18 января в аэропорту Толмачево. По предварительным данным, загорелось топливо.
«При запуске двигателя воздушного судна А-321neo авиакомпании „Сибирь“, планировавшего к вылету по маршруту Новосибирск-Камрань, произошло воспламенение двигателя. В этой связи командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.
В самолете находились более 200 человек. Из-за отмены вылета им выделили гостиницу и питание, пока они ждут прибытия резервного борта. Вылет отложен до 12:00 по местному времени (08:00 по московскому). Судя по данным онлайн-табло, самолет вылетел в 12:30.
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.