Новосибирских туристов эвакуировали перед взлетом из-за пожара в двигателе

При запуске двигателя воспламенилось топливо. Экипаж лайнера применил систему пожаротушения, пассажиров вывели из салона.

По словам собеседника агентства, авиакомпания предоставит туристам резервный борт.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, рейс во Вьетнам должна была выполнить авиакомпания S7 Airlines. Вылет отложен до 12:00 по местному времени (08:00 мск).

Источник фото: телеканал «360»

16 января Sukhoj Superjet авиакомпании «ИрАэро» сел на недостроенную взлетно-посадочную аэропорта Домодедово. Пилот, по предварительным данным, перепутал полосу в условиях низкой видимости.