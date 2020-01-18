18 января 2020, 02:42
Новосибирских туристов эвакуировали перед взлетом из-за пожара в двигателе
Более 180 пассажиров были эвакуированы с самолета, вылетавшего из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань. Причиной послужило возгорание двигателя. Пострадавших нет, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
При запуске двигателя воспламенилось топливо. Экипаж лайнера применил систему пожаротушения, пассажиров вывели из салона.
По словам собеседника агентства, авиакомпания предоставит туристам резервный борт.
По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, рейс во Вьетнам должна была выполнить авиакомпания S7 Airlines. Вылет отложен до 12:00 по местному времени (08:00 мск).
16 января Sukhoj Superjet авиакомпании «ИрАэро» сел на недостроенную взлетно-посадочную аэропорта Домодедово. Пилот, по предварительным данным, перепутал полосу в условиях низкой видимости.