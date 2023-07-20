Транспорт 20 июля 2023, 13:08 Поезда на МЦК будут ездить чаще из-за мероприятия в «Лужниках» 22 июля Интервал поездов на МЦК сократят в два раза из-за мероприятия в «Лужниках» 22 июля пресс-служба Департаментра транспорта Москвы

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В субботу, 22 июля, интервал поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократят с восьми до четырех минут. Такие изменения в расписание внесут из-за концерта, который пройдет на стадионе «Лужники». Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Совместно с РЖД приняли решение о сокращении интервала с восьми минут до четырех, для того чтобы вы могли добраться до стадиона „Лужники“», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе ведомства уточнили, что изменения внесут на период времени с 12:30 до 23:30. Москвичи смогут с комфортом доехать до площадки, а также вернуться домой.

Ранее сообщили, что из-за концерта перекроют и девять улиц в районе Хамовники на целый день.