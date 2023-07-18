Транспорт 18 июля 2023, 14:38 Девять улиц в центре Москвы перекроют из-за концерта 22 июля АГН «Москва»: ряд столичных улиц в районе Хамовники перекроют на целый день 22 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту субботу, 22 июля, в районе Хамовники перекроют девять улиц. Ограничения движения транспортных средств проведут из-за концерта. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С 08:00 до окончания мероприятия движение закроют на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также с 20:00 до завершения концерта перекрытия поставят:

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— на улице Савельева;

Также — в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта.

Кроме этого, 21 июля с 00:01 и до окончания мероприятия закроют парковку на участках временных ограничений.