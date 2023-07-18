18 июля 2023, 14:38
Девять улиц в центре Москвы перекроют из-за концерта 22 июля
АГН «Москва»: ряд столичных улиц в районе Хамовники перекроют на целый день 22 июля
В эту субботу, 22 июля, в районе Хамовники перекроют девять улиц. Ограничения движения транспортных средств проведут из-за концерта. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
С 08:00 до окончания мероприятия движение закроют на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также с 20:00 до завершения концерта перекрытия поставят:
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— на улице Савельева;— улице Доватора; — улице 3-я Фрунзенская; — улице Ефремова; — улице Трубецкая; — улице 10-летия Октября;
Также — в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта.
Кроме этого, 21 июля с 00:01 и до окончания мероприятия закроют парковку на участках временных ограничений.
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