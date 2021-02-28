Поезда на фиолетовой линии метро Москвы перестали ходить на нескольких станциях

Нет движения от станции «Октябрьское поле» до станции «Полежаевская» на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.

Поезда не ходят по техническим причинам. В обратном направлении составы идут с увеличенными интервалами.

«Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке», — говорится в сообщении.

Пассажиров просили воспользоваться для проезда МЦК, МЦД и наземным транспортом.

В феврале 2021 года пассажиропоток в столичном метро превысил шесть миллионов человек. Показатель стал самым большим с начала октября 2020-го. ВОЗ признала меры дезинфекции в Московском метрополитене одними из наиболее эффективных среди всех подземок мира.