Поезд Пекин — Москва остановили на вокзале в Екатеринбурге. Людей не пускали к выходу через первую платформу. Очевидцы поговаривают о коронавирусе.

«Сначала прошла информация, что пекинский поезд везет больную женщину, с китайским коронавирусом, но это на уровне слухов. Потом на вокзале заметил, что женщина шла по первой платформе, где обычно к метро выходят. К ней сразу подбежали полицейские и сказали, что там выхода нет, развернули ее», — рассказал очевидец порталу E1.ru.

В транспортной полиции журналистам портала подтвердили, что поезд из столицы Китая действительно останавливали, однако не по линии правоохранительных органов.В пресс-службе Свердловской железной дороги ситуацию пока никак не прокомментировали.

Коронавирус из Китая убил уже 56 человек. Число инфицированных в Китае выросло до 1975 человек. Около 300 человек в крайне тяжелом состоянии. Китайские власти закрыли более десятка городов на карантин, чтобы не допустить распространение заразы, которая уже вырвалась а пределы КНР.