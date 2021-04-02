Билеты на самолет по России подорожали на 15-120%

Билеты на внутренние рейсы в России подорожали. На период вылета с апреля по май цены поднялись, по сравнению с 2019 годом, на 15-120%. Тарифы растут из-за увеличения основных статей расходов, накопленного за 2020 год убытка и низкой рентабельности сектора.

Данные по билетному ценнику от агрегаторов для путешественников проанализировала газета «Известия». Сравнение с предыдущим, а не с прошлым годом объясняется неизменностью спроса в 2020-м после существенного подорожания авиабилетов.

На некоторых направлениях по-прежнему фиксируют снижение цен на билеты относительно докризисного уровня. Однако общая тенденция стоимости перелета — ее рост. Дороже всего сейчас стоят билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары.

Удерживать стоимость билетов на прежнем уровне авиаперевозчики не в состоянии по нескольким причинам: растут основные статьи расходов. Рентабельность сектора пока что низкая, а убыток за 2020 год накопился значительный.

Стимулирование спроса заниженными тарифами, к чему в прошлом году прибегали многие перевозчики, продолжаться долго не могло.