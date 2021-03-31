Более 700 фейковых сайтов по продаже авиабилетов появилось в Сети в марте

В марте мошенники удвоили усилия по созданию фишинговых сайтов по продаже несуществующих авиабилетов. С начала весны их появилось более 700. Ранее было около 300 в месяц. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев.

«Чаще всего мошенники создают фейковые порталы несуществующих турагентств. Они используются для хищения денежных средств. Бонусом является кража персональных данных человека. Сайты работают с реальными сведениями по авиаперелетам, но предлагают их по заниженной стоимости», — отметил Трухачев.

Собеседник добавил, что главное для мошенников — поскорее подтолкнуть доверчивого пользователя ко вводу данных банковской карты.

По словам директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина, с начала года количество мошеннических сайтов с авиабилетами выросло вдвое. Специалисты компании в январе заблокировали 47 таких сайтов, 89 — в феврале, а в марте уже 116. Ссылки на фейки распространяют письмами в почте или сообщениями в мессенджерах и соцсетях. Мошенники пытаются привлечь внимание жертвы какими-то акциями, скидками и очень низкой ценой.

По данным исследования сервиса OneTwoTrip, авиабилет на рейс Москва — Нью-Йорк стал самым дорогим в марте. Его стоимость составила 459 тысяч рублей.