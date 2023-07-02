Москва 02 июля 2023, 14:25 Москвичи смогут зарядить телефон на трех тысячах велосипедов проката Ликсутов: подзарядить телефон можно будет на трех тысячах велосипедов городского проката Сайт мэра и правительства Москвы

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Три тысячи электровелосипедов в городском прокате оснастили зарядкой для смартфонов. Они находятся на руле, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Жители и гости столицы теперь смогут заряжать гаджеты с функцией беспроводной зарядки прямо во время поездки на электровелосипедах проката новой модели 2.0. На руле есть специальная ярко-оранжевая наклейка с надписью «Беспроводная зарядка для смартфона», которая подскажет куда вставлять провод.

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Ликсутов отметил, что устройство может также послужить держателем для смартфона. Станционными велосипедами сейчас можно пользоваться по спецпредложению. Акция доступна для студентов с картой москвича, они могут в течение 30 дней использовать 60 бесплатных велопоездок, 90 дней — 180 поездок.

Арендовать велосипед бесплатно можно на получасовую поездку без ограничений. Владельцам «Единого» на 30, 90 или 365 дней, которые записаны на «Тройку», также доступен бесплатный велопрокат.

Ранее горожанам сообщили, что карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы».