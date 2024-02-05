Транспорт 05 февраля 2024, 13:34 Почти сто аварий произошло на дорогах в Москве за неделю ГИБДД: четыре человека погибли, 107 пострадали в ДТП на дорогах Москвы за неделю РИА «Новости»

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За неделю с 29 января по 4 февраля ГИБДД зафиксировала на дорогах в Москве 98 аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В авариях пострадали 107 человек, в том числе шестеро детей. Четыре участника ДТП погибли.

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Самой частой аварией стал наезд на пешеходов, произошедший 40 раз. При этом чаще всего, в 30% случаев, людей сбивали вблизи пешеходных переходов. На втором месте оказалось столкновение автомобилей, ГИБДД зафиксировала 36 таких случаев.

В пятницу случилось больше всего дорожных происшествий, их число достигло 20. В воскресенье же произошло всего шесть ДТП.

Также за минувшую неделю инспекторы выявили 411 случаев управления авто в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой недели грузовик насмерть сбил пенсионерку во дворах на северо-западе Москвы. Водителя удалось быстро задержать.