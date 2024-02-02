02 февраля 2024, 17:00
Грузовик насмерть сбил пенсионерку во дворах на северо-западе Москвы
Водителя, сбившего насмерть женщину во дворах на северо-западе Москвы, задержали
В Москве на улице Мещерякова во дворе дома водитель грузового автомобиля насмерть сбил 68-летнюю женщину. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram-канале.
По информации ведомства, водитель грузового автомобиля МАЗ совершил наезд на женщину-пешехода возле дома № 9, после чего скрылся с места происшествия. Его удалось быстро задержать.
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Против 49-летнего подозреваемого составили несколько административных материалов. Госавтоинспекция продолжит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее легковушка столкнулась с тремя грузовиками на трассе в Тюменской области. В результате ДТП погибли три человека.
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