Транспорт 11 сентября 2023, 18:28 Почти 950 миллионов поездок совершили пассажиры МЦК за семь лет Мэр Москвы Собянин: пассажиры МЦК совершили 945 миллионов поездок за семь лет Сайт мэра и правительства Москвы

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За семь лет работы пассажиры совершили 945 миллионов поездок по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Нам удалось изменить отношение москвичей к железнодорожному транспорту. Постепенно он приобрел облик комфортного и современного городского способа передвижения. Сергей Собянин

По его словам, введение МЦК разгрузило метро и железнодорожные вокзалы столицы. Благодаря новому виду городского транспорта горожане стали тратить меньше времени на дорогу.

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Московское центральное кольцо протяженностью 54 километра включает 31 станцию. Среди самых популярных станций мэр столицы назвал Нижегородскую, Площадь Гагарина и Ростокино.

Собянин добавил, что на МЦК пассажиров перевозят комфортабельные поезда «Ласточка». В часы пик интервал движения поездов минимален и составляет всего четыре минуты. Кроме того, станции кольца построили с соблюдением высоких стандартов московского транспорта, оборудовав лифтами и эскалаторами.

Ранее стало известно о том, что время бесплатной пересадки на некоторых маршрутах МЦД увеличат до двух часов.