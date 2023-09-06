Москва 06 сентября 2023, 12:26 Время бесплатной пересадки на некоторых маршрутах МЦД увеличат до двух часов Ликсутов: время бесплатной пересадки на МЦД-3 и МЦД-4 увеличат до 120 минут Сайт мэра и правительства Москвы

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На некоторых маршрутах на МЦД-3 и МЦД-4 время действия бесплатной пересадки на метро, МЦК и другие диаметры увеличат с 90 до 120 минут. Это позволит пассажирам успевать доехать с последних станций до дальних мест для пересадок, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, диаметры разгружают метрополитен и вылетные автомагистрали. По этой причине решили продлить по времени бесплатную пересадку для пассажиров на части маршрутов МЦД-3 и МЦД-4.

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В пресс-службе столичного дептранса уточнили, что на МЦД-3 нововведение затронет маршруты от Ипподрома и Раменского до Ховрина, Лихобор и Петровско-Разумовской, а также от Зеленограда — Крюкова и Фирсановской до Вешняков, Выхина, Косина.

Кроме того, на четвертом Московском центральном диаметре бесплатная пересадка в течение двух часов будет возможна от Железнодорожной до Аминьевской, от Апрелевки и Победы до Чухлинки, Нижегородской, Серпа и Молота и Курской, от Кокошкина и Толстопальцева до Чухлинки и Нижегородской и от Лесного Городка до Чухлинки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий возле станций МЦД-3. Работы выполнят на участках от Боровской улицы до станции метро «Авиамоторная» и от МКАД до Фестивальной улицы.