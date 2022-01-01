Почти 80 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Днем в субботу, 1 января, в аэропортах Москвы задержаны или отменены около 80 рейсов. Из них почти 60 отменили в аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 14:23, в аэропорту Шереметьево отменены 59 рейсов, еще пять задерживаются. В аэропорту Домодедово задержаны семь рейсов. В аэропорту Внуково четыре рейса отменены, еще три задерживаются.

Накануне утром в столичных аэропортах отменили и задержали более 200 рейсов. В аэропорту Шереметьево объяснили, что гавань работает в штатном режиме, а рейсы отменены по решению авиакомпаний в связи с низкой загрузкой.

Ранее россияне застряли в аэропорту Екатеринбурга, откуда не могли вылететь в Турцию. Рейс авиакомпании Azur Air задержался более чем на сутки. Пассажиры, ожидавшие вылета, жаловались, что представители перевозчика отказывались выходить на связь, им называли разные причины задержки, а за время ожидания им якобы не предоставили даже воды. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов ранее рассказал «360», на что в таком случае могут рассчитывать клиенты авиакомпании.