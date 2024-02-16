Транспорт 16 февраля 2024, 12:29 Победителей конкурса фотографий новогодних электробусов выбрали в Москве Ликсутов: москвичи выбрали лучшие фото украшенных к Новому году электробусов РИА «Новости»

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На сайте проекта «Активный гражданин» завершилось голосование за лучшие фотографии украшенных к Новому году электробусов Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москвичи выбрали пять лучших фотографий из отобранных жюри 20 конкурсных работ. С 17 января каждый горожанин мог отправить снимки на специальный электронный адрес. В конкурсе приняли участие более 155 тысяч москвичей.

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Победителями конкурса стали Эльвира Шангареева, Михаил Глаголев, Александр Усанов, Сергей Слепов и Максим Жухлистов. Каждый из них получит приз от организаторов и диплома проекта «Активный гражданин».

Всего в городе этой зимой украсили 750 единиц общественного транспорта.

«По решению Сергея Собянина новогодние электробусы, автобусы, поезда метро и Московских центральных диаметров, трамваи и электрические речные суда будут курсировать в столице до 1 марта», — отметил Ликсутов.

Световые конструкции также будут радовать москвичей до весны. На улицах их более четырех тысяч.