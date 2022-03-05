«Победа» приостановит международные рейсы с 8 марта

Самолеты «Победы» временно прекратят выполнять международные рейсы. Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер заявил о приостановке полетов с 8 марта.

Перевозчик уточнил, что воспользовался рекомендацией Росавиации. Выполнение рейсов за рубеж приостановлено до конца зимнего расписания полетов, указано на сайте «Победы».

«Авиакомпания „Победа“ делает все возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отмененные рейсы», — подчеркнул лоукостер.

По билетам на отмененные рейсы, купленным на сайте перевозчика, выполнят полный возврат.

С 00:00 6 марта прекратят допуск на международные рейсы клиентов с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта.

С 8 марта зарубежные рейсы прекратит и «Аэрофлот». В Росавиации рекомендовали российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах временно не выполнять рейсы за границу с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта из-за риска арестов и задержаний бортов.