«Аэрофлот» объявил о приостановке зарубежных рейсов с 8 марта

Российский перевозчик «Аэрофлот» приостанавливает почти все зарубежные рейсы с 8 марта. Как сообщила пресс-служба компании, отмена коснется также дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора».

Причиной отмены рейсов за границу перевозчик назвал «возникновение дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».

Начиная с 6 марта авиакомпания прекращает брать пассажиров на зарубежные рейсы с обратным вылетом после 8 марта. Тех, кто вылетает из России только в одну сторону, продолжат перевозить до прекращения полетов.

Пассажиры уже отмененных международных рейсов могут оформить возврат денег за авиабилет.

Авиакомпания подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы вернуть домой пассажиров, которые останутся за границей после 8 марта, когда полеты прекратятся. Внутри России самолеты авиакомпании продолжат работать, за исключением полетов на юг страны, пока действуют ограничения. Также продолжатся полеты в Минск и обратно.

Росавиация выпустила рекомендацию российским перевозчикам приостановить все международные рейсы в связи с арестом самолетов в других странах. Речь идет о бортах, взятых в лизинг у иностранных организаций.