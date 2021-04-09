Boeing предупредил о проблемах с электрикой на 737 MAX

В некоторых лайнерах Boeing 737 Max могут возникнуть проблемы с электрооборудованием. Об этом корпорация Boeing сообщила на своем сайте.

Компания рекомендовала 16 клиентам «обратить внимание на возможную проблему с электросистемой в конкретной группе самолетов 737 Max», сказано в пресс-релизе.

Boeing обсуждает этот «производственный вопрос» с Федеральным управлением гражданской авиации США.

«Мы также информируем своих клиентов о конкретных регистрационных номерах затронутых судов и даем указания о корректирующих действиях», — отметили в корпорации.

После этого релиза три американские авиакомпании — United Airlines, Alaska Air Group и Southwest Airlines — сообщили о приостановке эксплуатации 737 Max, передала газета Wall Street Journal.

Весной 2019 года полеты Boeing 737 Max приостановили по всему миру. Причиной послужили катастрофы в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек. Самолеты разбились из-за необычного поведения автоматики. В ноябре 2020 года запрет на полеты сняли.