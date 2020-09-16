Пять важных изменений в ПДД анонсировали для россиян

Министерство транспорта предложило внести ряд важных изменений в правила дорожного движения (ПДД). Они коснутся скорости движения транспорта, перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и правил стоянки.

Как сообщил журнал «За рулем», ведомство хочет запретить парковку и стоянку на «островках безопасности». Они находятся посередине дороги и не попадают в зону действия знака «Стоянка запрещена». В новой редакции ПДД этот проблем хотят убрать.

Еще одно из нововведений касается тонировки. Ветровое стекло должно будет пропускать не менее 70% света (сейчас речь идет о 75%). При этом никаких ограничений для других стекол не будет.

Минтранс предложил использовать любые аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель, а не только отвечающих требованиях ГОСТа.

Поправки затронут владельцев эклектросамокатов, сегвеев, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Они не должны будут превышать скорость в 20 километров час, ездить на транспортном средстве в нетрезвом виде.

Еще одно предложение касается несовершеннолетних. Детям до семи лет разрешат кататься на СИМ по тротуарам, дорожкам для пешеходов и не пересекая пешеходных зон.А школьникам до 14 лет можно будет ездить по обочинам, но если у их транспорта будут светоотражающие элементы.

Проект поправок направили в аналитический центр при российском правительстве. Там документ могут доработать.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин выразил мнение, что требование для автомобилистов возить с собой аптечки нужно отменить.