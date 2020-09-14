Предложение о ПДД для самокатов назвали необходимым. А вот новые правила тонировки могут быть опасны

Правила дорожного движения в ближайшее время могут измениться для россиян. Предположительно, там появятся пункты о поездках на самокатах, разрешенной скорости для автобусов, тонировке машин. Над этими инициативами работает Минтранс. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с «360» оценил инициативы.

Он поддержал идею о том, что движение электросамокатов и сегвеев нужно регламентировать.

«То, что они носятся по тротуарам, представляет в определенной мере угрозу. Безбашенных людей хватает. Надо применять определенную меру», — заявил эксперт.

Он отметил, что у самокатов могут быть очень мощные двигатели. Поэтому движение этих транспортных средств нужно регулировать.

А вот идею о том, чтобы разрешить неограниченную тонировку (исключение — лобовое стекло), Субботин раскритиковал.

То, что предлагают сделать с тонировкой — практически полностью ее отменить на опускных стеклах или боковых стеклах водителей и пассажира переднего ряда, — я считаю, что это неправильно Вячеслав Субботин.

Автоэксперт считает, что в южных регионах, где слишком яркое солнце, можно разрешить сделать тонировку чуть больше. Однако полностью затемнять окна не стоит. Это может привести к ДТП в темное время суток.

Еще одна из инициатив — разрешить возить в машине любую аптечку — это компромиссное решение, полагает собеседник «360».

«Аптечку нужно отменить вообще. Это дело водителя. Не может водитель в экстренной ситуации помочь другому, да и себе», — заявил Субботин.

По его мнению, когда у человека открытые раны или что-то сломано, то главное — как быстро приедет скорая помощь.

Вводить лимит скорости для пассажирских автобусов — не очень хорошая идея. Ведь это отрицательно скажется на дорожной ситуации.

Вводить ограничения — не только ухудшать дорожную ситуацию, но прежде всего безопасность движения. Это безопасность движения не только для самого автобуса, но и тех, кто вокруг него. Если автобус будет плестись, то аварий нам не избежать Вячеслав Субботин.

Что касается предложения запретить парковку или стоянку на островках безопасности, то запрет на это уже есть.

«Такая стоянка на разделительных полосах, она и так запрещена. Вводить это специально не следует. Ты пересек эту линию — ты уже нарушитель», — заключил эксперт.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс подготовил изменения в ПДД. Владельцев электросамокатов и сегвеев хотят выделить в отдельную категорию участников движения. Также планируется смягчить требования к тонировке и наличию аптечки в машине.