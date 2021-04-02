Пьяных водителей Тюмени покажут в фотогалерее

Фотогалерею водителей Тюмени, задержанных пьяными за рулем, создадут в соцсетях. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Галерею сделают по итогам операции «Нетрезвый водитель», которая пройдет в выходные, 3 и 4 апреля. Цель мероприятия — найти потенциально опасных участников дорожно-транспортного движения.

Фотографию каждого водителя сопроводят дополнительной информацией о показаниях алкотестера при проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

По данным ГИБДД, с начала 2021 года на дорогах Тюменской области задержаны 1797 пьяных водителей. Среди них 199 человек нарушили закон во второй раз, поэтому им грозит уголовное наказание.

Ранее в МВД предложили ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде. Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.