Наказание за пьяную езду могут ужесточить в России

В МВД планируют ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде. Максимальное наказание за нарушение закона могут назначить до трех лет лишения свободы.

«Статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» дпредлагается ополнить частью второй», — сообщило РИА «Новости».

Власти предполагают повысить меры ответственности за управление машиной в состоянии опьянения для тех, кто уже имеет судимость за совершение аналогичного преступления.

За нарушение закона водитель может максимально получить тюремный срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

также могут ввести штраф от 300 до 500 тысяч рублей за повторное вождение в пьяном виде, либо в размере зарплаты, либо иного дохода за период от двух до трех лет.

Водителям, которые любят «гонять» под градусом, согласно усовершенствованному закону, могут назначить исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы до трех лет.

В правительство законопроект внесли 1 января.