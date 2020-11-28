Петербуржцы увидели преимущества от платных парковок для льготников

Проект можно считать успешным, уверен он. В первую очередь платная парковка упорядочивает расстановку автомобилей в городе. Если раньше автолюбители парковались вторым рядом или на тротуарах, то теперь нет нарушений в местах платной парковки.

Кроме того, ранее владельцы транспортных средств использовали парковки в центре Петербурга для хранения своих машин. Сейчас такого нет, заявил Ваньчков. Также проект позволил всем желающим припарковаться найти для этого свободные места.

Средняя продолжительность парковочной сессии два часа. Благодаря этому увеличился оборот мест. В течение дня загруженность парковочных мест составляет 60%.

Платными парковками чаще пользуются льготники, а не обычные автомобилисты.

«Многие спрашивают: „Проект городских парковок коммерческий или социальный?“ Я хочу сказать, что среди всех пользователей всего 15% оплачивают свои места непосредственно деньгами», — рассказал Ваньчков.

Все остальные льготники: многодетные семьи, местные жители, инвалиды.

Ранее более 50 новых парковок для машин и велосипедов организовали в 2020 году около медицинских учреждений Московской области.