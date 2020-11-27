Более 50 парковок построили в Подмосковье у медучреждений

Более 50 новых парковок для автомобилей и велосипедов появилось в 2020 году около медицинских учреждений Подмосковья. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Социально значимые объекты являются основным местом притяжения жителей, поэтому для их комфорта у подмосковных больниц и поликлиник построили 27 новых парковок на 323 машино-места и 24 велопарковки на 128 мест», — рассказал министр.

Он добавил, что было обустроено более 700 парковок на 10,8 тысячи автомобилей. Там нанесли разметку и установили необходимые дорожные знаки. Больше всего работ провели в городском округе Люберцы, где обустроили 907 машино-мест на 39 парковках. Кроме того, порядка 25 парковок на 440 мест появилось в Химках. А в Истре оборудовали 16 парковок на 149 машино-мест.

Кроме обустройства парковочного пространства, власти в этом году занимались ремонтом асфальтобетонного покрытия на территориях медучреждений. Специалисты Мосавтодора провели работы у 70 больниц и поликлиник в 36 муниципальных образованиях. Для оказания скорой медицинской помощи обустроили пять вертолетных площадок. Они появились на территориях травмоцентров первого уровня в Клину, Люберцах, Мытищах и Подольске.