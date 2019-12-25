Проезд первого поезда по Крымскому мосту засняли из кабины машиниста

Появилось видео проезда пассажирского поезда Санкт-Петербург — Севастополь по Крымскому мосту. Его сняли из кабины машиниста.

На кадрах видно, что когда состав проходил по переправе через Керченский пролив, шел дождь. Первый поезд в Крым после открытия железнодорожного движения по мосту выехал из Петербурга в понедельник, 23 декабря. 19-километровую переправу он преодолел за 20 минут. 24 декабря, в 23:45, с Казанского вокзала Москвы на полуостров отправился второй состав — он прибудет в Симферополь.

За проездом поезда наблюдал четвероногий символ Крымского моста — кот по кличке Мостик. У животного есть свой аккаунт в Instagram, в котором выложили видео — на нем Мостик встречает пассажиров. В Тамани на поезд сели строители моста. Они захотели лично протестировать свое творение.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Он первым проехал по переправе из Керчи в Тамань в кабине машиниста.