Первый «Ансат» Aurus могут поставить в 2020 году

Заказчик столкнулся с проблемами в согласовании покупки вертолета из-за пандемии коронавируса. В первую очередь возникли сложности с физическим тестированием машины.

Переговоры ведутся с несколькими заказчиками.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров говорил, что продажи «Ансата» Aurus планируются начиная с 2021-го. Их намерены отдавать на уровне 20-25 единиц в год.

Вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненный в стилистике бренда Aurus, представили на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в августе 2019 года. Дизайн-проект салона разработали специалисты холдинга «Вертолеты России» и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет «Ансат» выпускает Казанский вертолетный завод с 2013 года. Он ориентирован на рынок корпоративных и VIP-перевозок. Интерьер выполнен из дерева и шпонированного алюминия и кожи, а также имеется светозащитная система с сенсорным управлением, индивидуальным освещением и воздуховодами.

Бренд Aurus выпускает президентские лимузины.