Вообще железнодорожное движение по Крымскому мосту было запущено еще в декабре прошлого года — тогда из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился первый пассажирский поезд. А уже сегодня стартовало и грузовое железнодорожное движение. Первым на полуостров отправился поезд, груженный зерном, стройматериалами, бензином и удобрениями. В обратном направлении по Крымскому мосту проследовал состав с продуктами от крымских предприятий — кальцинированной содой и известняком.

Изначально грузовое передвижение по Крымскому мосту планировалось открыть раньше, однако для него потребовался отдельный участок дороги, который пришлось перенести, — на подходах к мосту археологи нашли древнюю усадьбу.

Первый грузовое поезд, заехавший из Крыма на мост через Керченский пролив. Источник фото: Крыминформ

Местные власти считают запуск железнодорожного сообщения очень важным для региона. Например, депутат Госсовета Республики Крым Игорь Буданов заявил «360», что железнодорожная перевозка грузов позволит значительно сократить расходы на транспорт, а также привлечет новых инвесторов.

Железная дорога обеспечит постоянное снабжение полуострова всем необходимым. Это дорога в будущее. Игорь Буданов депутат Госсовета Республики Крым.

То же самое отмечал и министр транспорта России Евгений Дитрих, который назвал запуск грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту еще одним шагом на пути экономического развития полуострова.

О важности запуска грузового железнодорожного сообщения «360» рассказала и сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, через Керченский пролив на железнодорожных составах смогут обеспечить перевозку от четырех миллионов пассажиров и примерно 13 миллионов тонн груза. Пропускная способность — 12 грузовых пар поездов в сутки.

Это реализация давней мечты крымчан. Железнодорожный транспорт — это самый рентабельный вид транспорта, самый безопасный и эффективный способ грузоперевозок. Ольга Ковитиди сенатор Совета Федерации от Республики Крым.

Перевозить грузы в два раза дешевле

Раньше грузоперевозки в Крым и обратно осуществлялись через авиасообщение с крупными городами и паромы. Авиаперевозки — это очень дорого, а паромная переправа возможна только при благоприятных погодных условиях. Железнодорожный транспорт, во-первых, значительно дешевле, а во-вторых, удобен в любое время года. Таким образом, с помощью железной дороги можно обеспечить бесперебойную поставку продуктов в Крым, равно как и вывоза их оттуда.

Следовательно, грузоперевозки по железной дороге — это действительно новый этап в экономическом развитии полуострова. По словам Ковитиди, грузовое железнодорожное движение позволит серьезно нарастить объемы поставок и минимизировать при этом расходы на транспортную логистику. Сенатор прогнозирует снижение тарифов на грузоперевозку от 27 до 50%. Теперь стоимость будет формироваться исключительно из рода груза.

Это, в свою очередь, повлияет на снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции полуострова, например крымских яблок и персиков. Кроме того, можно будет безопасно перевозить и скоропортящиеся продукты.

Это открывает для полуострова торговые перспективы. По словам сенатора, уже сейчас ведутся переговоры о поставке зерна с юга и средней части России. А после накопления судовых партий в портах зерно сможет отправляться в Сирию, Египет, Турцию, а также в страны Европы.

Не следует забывать и о том, что Крым сейчас активно строится. А открытие грузового движения гарантирует полуострову постоянное обеспечение строительными материалами, в которых Крым очень нуждается. Ковитиди назвала Крымский мост «мостом жизни» для крымчан: теперь это касается не только безопасного пассажирского сообщения, но и постоянной и дешевой поставки продуктов.