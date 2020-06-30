Доставка — быстрее, персики — вкуснее. Запуск грузов по железной дороге Крымского моста подтолкнет торговлю
Вообще железнодорожное движение по Крымскому мосту было запущено еще в декабре прошлого года — тогда из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился первый пассажирский поезд. А уже сегодня стартовало и грузовое железнодорожное движение. Первым на полуостров отправился поезд, груженный зерном, стройматериалами, бензином и удобрениями. В обратном направлении по Крымскому мосту проследовал состав с продуктами от крымских предприятий — кальцинированной содой и известняком.
Изначально грузовое передвижение по Крымскому мосту планировалось открыть раньше, однако для него потребовался отдельный участок дороги, который пришлось перенести, — на подходах к мосту археологи нашли древнюю усадьбу.
Местные власти считают запуск железнодорожного сообщения очень важным для региона. Например, депутат Госсовета Республики Крым Игорь Буданов заявил «360», что железнодорожная перевозка грузов позволит значительно сократить расходы на транспорт, а также привлечет новых инвесторов.
Железная дорога обеспечит постоянное снабжение полуострова всем необходимым. Это дорога в будущее.Игорь Будановдепутат Госсовета Республики Крым.
То же самое отмечал и министр транспорта России Евгений Дитрих, который назвал запуск грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту еще одним шагом на пути экономического развития полуострова.
О важности запуска грузового железнодорожного сообщения «360» рассказала и сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, через Керченский пролив на железнодорожных составах смогут обеспечить перевозку от четырех миллионов пассажиров и примерно 13 миллионов тонн груза. Пропускная способность — 12 грузовых пар поездов в сутки.
Это реализация давней мечты крымчан. Железнодорожный транспорт — это самый рентабельный вид транспорта, самый безопасный и эффективный способ грузоперевозок.Ольга Ковитидисенатор Совета Федерации от Республики Крым.
Перевозить грузы в два раза дешевле
Раньше грузоперевозки в Крым и обратно осуществлялись через авиасообщение с крупными городами и паромы. Авиаперевозки — это очень дорого, а паромная переправа возможна только при благоприятных погодных условиях. Железнодорожный транспорт, во-первых, значительно дешевле, а во-вторых, удобен в любое время года. Таким образом, с помощью железной дороги можно обеспечить бесперебойную поставку продуктов в Крым, равно как и вывоза их оттуда.
Следовательно, грузоперевозки по железной дороге — это действительно новый этап в экономическом развитии полуострова. По словам Ковитиди, грузовое железнодорожное движение позволит серьезно нарастить объемы поставок и минимизировать при этом расходы на транспортную логистику. Сенатор прогнозирует снижение тарифов на грузоперевозку от 27 до 50%. Теперь стоимость будет формироваться исключительно из рода груза.
Это, в свою очередь, повлияет на снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции полуострова, например крымских яблок и персиков. Кроме того, можно будет безопасно перевозить и скоропортящиеся продукты.
Это открывает для полуострова торговые перспективы. По словам сенатора, уже сейчас ведутся переговоры о поставке зерна с юга и средней части России. А после накопления судовых партий в портах зерно сможет отправляться в Сирию, Египет, Турцию, а также в страны Европы.
Не следует забывать и о том, что Крым сейчас активно строится. А открытие грузового движения гарантирует полуострову постоянное обеспечение строительными материалами, в которых Крым очень нуждается. Ковитиди назвала Крымский мост «мостом жизни» для крымчан: теперь это касается не только безопасного пассажирского сообщения, но и постоянной и дешевой поставки продуктов.