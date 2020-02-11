В аэропорту Сочи грузчики разбили переноску с собакой

Летевший из Сочи в Москву Тимофей Тимофеев хотел увезти с собой собаку по кличке Финик. Но пес не смог вылететь с хозяином одним рейсом, так как багажный отсек его самолета не отапливался. Собака должна была вылететь следующим рейсом.

Хозяин Финика снял через иллюминатор, как грузчики уронили переноску с его питомцем. Она разбилась об асфальт, а пес оказался на взлетно-посадочной полосе. Сотрудники аэропорта обмотали переноску скотчем, загнали в нее собаку и отправили на погрузку.

Тимофеев сообщил, что, прилетев домой, немедленно отправился с Фиником к ветеринару. Врач никаких повреждений не выявил.

Источник фото: Facebook

Сотрудники S7 Airlines в комментариях к посту сообщили, что ответственность за пассажиров всегда лежит на них. Они не стали от нее отказываться и пообещали разобраться в ситуации.

Оператор российских аэропортов «Базэл Аэро» на своей странице в Fасеbook сообщил о проведенной служебной проверке.

«Повреждение клетки-переноски произошло из-за невнимательности сотрудника: двигаясь на небольшой скорости, он допустил опрокидывание переноски с тягача. Работник, по чьей вине произошел данный инцидент, больше не является сотрудником аэропорта Сочи», — сказано в сообщении.

Оператор принес свои извинения и пообещал купить новую переноску в качестве возмещения ущерба. Владелец Финика сообщил, что проблемы это не решит. По его мнению, травмирование животных носит системный характер, и нуждается в урегулировании.

После нескольких инцидентов с животными на борту самолетов, «Аэрофлот» предложил пересмотреть правила погрузки и выгрузки животных на борт, и призвал пассажиров участвовать в обсуждении.