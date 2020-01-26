«Аэрофлот» предложил пересмотреть правила перевозки животных с учетом мнений пассажиров

Гибель двух котов во время пересадки в Шереметьево расстроила многих. Грузчики швыряли переноски — животные не оправились от травм и умерли. После этого «Аэрофлот» решил, что правила перевозки животных надо поменять и пригласил пассажиров поучаствовать в обсуждении.

«Мы предложили пересмотреть правила транспортировки животных, и эту идею поддержал аэропорт Шереметьево. В самое ближайшее время мы откроем линию для сбора ваших предложений», — говорится в сообщении авиакомпании в Facebook.

24 января мужчина, который занимается авиаперевозками домашних животных, прилетел в Москву из Нью-Йорка. На этот раз с собой он взял своих котов, а не чужих. В столице у него была пересадка на самолет в Софию.

Грузчики бросали переноски с его питомцами, из-за чего два кота погибли от травм. Третье животное прилетело в Москву с обморожением. Коты были породистые. В Соединенных Штатах котята породы американский колор-пойнт стоят от двух тысяч долларов. В «Аэрофлоте» тогда сообщили, что в инциденте сейчас разбирается компания «Шереметьево Хэндлинг». Ее сотрудники обрабатывают багаж всех рейсов перевозчика.