Транспорт 20 января 2024, 02:57 Перелеты экономклассом по России подорожали Росстат: в 2023 году цены на перелеты экономклассом выросли на 22% РИА «Новости»

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Стоимость перелетов в экономическом классе по российским направлениям выросла на 22,2% в 2023 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание отметило, что это самый резкий рост цен с 2008 года, когда средние цифры за год выросли на 30,9%. Для сравнения: в 2021 году перелеты подорожали на 5,97%, а в 2022-м — на 15,6%.

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В Федеральной антимонопольной службе по этому поводу сообщили, что «период с 2020 по 2022 год не является репрезентативным с учетом различного уровня поддержки отрасли в период пандемии».

По данным службы, рост стоимости билетов в прошлом году по отношению к 2019 году составит не более 10%, отметив при этом, что итоги мониторинга подведут после получения от авиакомпаний отчетов за прошлый декабрь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин призвал легализовать овербукинг в России, урегулировав его на законодательном уровне, чтобы защитить потребителей. Суть в том, чтобы пострадавшие от перебронирования пассажиры могли получить компенсацию и перенести рейс на другую дату.