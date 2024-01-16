Путешествия 16 января 2024, 19:03 Защитить пассажиров от последствий овербукинга призвали в России Вице-президент РСТ призвал законодательно урегулировать овербукинг в России РИА «Новости»

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В России необходимо легализовать овербукинг и урегулировать его на законодательном уровне, чтобы защитить потребителей. С таким предложением выступил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, его слова привела пресс-служба организации.

Овербукинг — метод, который используют авиакомпании, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров на рейс. Перевозчики продают билетов больше, чем мест в самолете. За счет этого снижается стоимость перелета, однако потребители рискуют столкнуться с проблемами и не попасть на борт.

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По словам Горина, сейчас овербукинг в России не запрещен, но законом никак не регламентируется, поэтому пострадавшие от перебронирования пассажиры ничего не получают от авиакомпании. РСТ выступил за создание компенсационного механизма, который защитил бы интересы потребителей.

«Должны быть четкие и понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто, по согласию сторон, в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им живые деньги», — пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов согласился, что обсуждать вопрос компенсации за овербукинг можно только после его легализации. По его словам, сейчас в случаях перепродажи билетов пассажиры обычно остаются и без перелета, и без компенсации.

«Конечно, пассажир имеет право обратиться в суд, но, по нашей информации, лишь половина из них выигрывает такие дела», — отметил глава ООП.

В ноябре 2023 года жительница Екатеринбурга не смогла вовремя улететь в Сочи из-за овербукинга. Лишь после отказа в регистрации женщина узнала, что на рейс продали больше билетов, чем мест в самолете.