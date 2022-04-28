Перечислены продолжающие работу в России производители легковых автомобилей

Производство и выпуск легковых автомобилей в России продолжают южнокорейские концерны Hyundai и Kia, а также китайский Haval. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава ведомства пояснил, что у производителей есть достаточное количество комплектующих, чтобы не останавливать работу.

«Стоки есть у Hyundai, Kia на „Автоторе“ производство сохраняется, они производят, просто сократилось. Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает», — заявил Мантуров.

Часть иностранных автомобильных концернов объявили об уходе с российского рынка и приостановили работу своих заводов. Ограничения в поставках комплектующих сказались на работе «АвтоВАЗа». С начала марта предприятие находится в простое и временно включает работу отдельных сборочных линий.

Накануне Денис Мантуров заявил, что французский автоконцерн Renault передаст свою долю в «АвтоВАЗе» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Министр пояснил, что речь идет о номинальной сделке с возможностью обратного выкупа акций.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в марте 2022 года сократилось на 72,1% — до 40,9 тысячи машин. Это самая большая просадка с апреля 2020 года, когда из-за введенных коронавирусных ограничений падение составило 79,2% — до 30 тысяч машин.