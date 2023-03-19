Транспорт 19 марта 2023, 10:57 Пассажиры застряли в аэропорту Сочи из-за густого тумана Пресс-служба компании «Аэродинамика»: 2 рейса из 57 выполнили из Сочи из-за тумана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рейсы в Сочи отменяют и переносят из-за сильного тумана и низкой облачности. В ночь на воскресенье, 19 марта, авиакомпании смогли выполнить только два запланированных полета из 57. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.

«За ночь из 57 рейсов выполнено два. На запасных аэродромах находятся 16 воздушных судов. Отменено 39 рейсов, в том числе четыре из числа ранее прибывших на запасной», — уточнили в пресс-службе компании.

Реклама

С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиакомпаний. Местные паблики указали на столпотворение в воздушной гавани курорта и публикуют фото переполненного зала ожидания.

Реклама

Сейчас в районе аэропорта в Адлере сохраняется сложная метеообстановка. Улучшение погодных условий синоптики прогнозируют не ранее 12:00.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене рейсов из Москвы и регионов в Сочи 19–20 марта.